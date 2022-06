Erling Haaland hizo fuerte acusación contra jugador de Suecia: Me llamó prostituta

El goleador y figura de la selección de Noruega, Erling Haaland, hizo una fuerte acusación en contra del seleccionado sueco Goran Milosevic, asegurando que este último lo trató de prostituta en el encuentro que midió a ambas escuadras en la Nations League.

En diálogo con la cadena noruega TV 2, Haaland contó que: "Primero me llamó prostituta, puedo decir con seguridad que no lo soy. Y en segundo lugar, dijo que me iba a romper las piernas... al minuto y medio marqué el gol. Eso estuvo bien".

Por su parte Milosevic tuvo su defensa, mencionando que: "Yo nunca hubiera dicho eso. Es bastante grosero decir lo que dice, porque yo no hablo noruego y él no habla sueco, entonces no sé cómo debemos comunicarnos. No hablo inglés en el campo, por lo que es especial que diga cosas que yo no he dicho".

"Aprovecho para felicitar a Haaland por los dos goles y dile (le dice al periodista) que es un buen jugador. No es el mejor futbolista que he conocido. Es más, no está ni cerca", disparó el sueco.

En cuanto a lo sucedido, Haaland convirtió un doblete y encaró a Milosevic tras su segundo gol, aunque la situación no pasó a mayores.