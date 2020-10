Esta semana se vive una nueva fecha FIFA y se llevarán a cabo importantes amistosos internacionales, principalmente en Europa.

Revisa los resultados de los amistosos internacionales:

Miércoles 7 de octubre

Dinamarca 4-0 Islas Feroe, Finalizado



1-0: 22' Andreas Olsen (DIN); 2-0: Christian Eriksen, de penal (DIN); 3-0: 32' Joakin Maehle (DIN); 4-0: 45' Andreas Cornelius (DIN)

Chipre 1-2 República Checa, Finalizado

0-1: 13' Thomas Holes (CZE); 1-1: 32' Loizos Loizou (CHP); 1-2: 43' Vladimir Darida, de penal (CZE)

Austria vs. Grecia, 15:30 horas.

Alemania vs. Turquía, 15:45 horas.

Italia vs. Moldavia, 15:45 horas.

Holanda vs. México, 15:45 horas.

Polonia vs. Finlandia, 15:45 horas.

Portugal vs. España, 15:45 horas.

Suiza vs. Croacia, 15:45 horas.

Francia vs. Ucrania, 16:10 horas.

Jueves 8 de octubre

Rusia vs. Suecia, 13:15 horas.

Bélgica vs. Costa de Marfil, 15:45 horas

Inglaterra vs. Gales, 16:00 horas.