Luto en el fútbol uruguayo: Falleció Fabián O'Neill a los 49 años

El fútbol uruguayo está de luto. Este domingo, falleció a los 49 años Fabián O'Neill, ex jugador de Nacional de Montevideo, con pasos por Italia y mundialista con La Celeste en Corea-Japón 2002.

Según informó el medio Ovación, el ex futbolista, apodado "El Mago", falleció cerca del mediodía, tras haber estado internado por una cirrosis crónica y sufrir un derrame cerebral.

En 2020 ya había generado preocupación en Uruguay, tras haber sufrido un cuadro hepático severo y una gran descompensación, hecho que lo llevó a dejar el alcohol, el gran problema de su vida.

En su historia, O'Neill se formó en Nacional y partió a mediados de la década de los '90 a Cagliari en el fútbol italiano. Su buen andar en el club lo llevó a ser fichado por Juventus en el año 2000, teniendo la oportunidad de compartir con el francés Zinedine Zidane en el mediocampo del cuadro turinés.

En 2002 fue seleccionado uruguayo y estuvo en el Mundial de Corea y Japón, en donde La Celeste quedó eliminada en la primera fase, aunque no tuvo minutos en cancha.

Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi.



Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la "10" sulle spalle.



Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi. pic.twitter.com/5qqhnoQabJ