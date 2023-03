"Perdónalos, Diego": Matías Cano lanzó crítica a Messi y "Dibu" Martínez

El exportero de San Luis, Coquimbo Unido y Cobreloa Matías Cano usó sus redes sociales para lanzar una crítica a los flamantes ganadores de premios The Best de la FIFA Lionel Messi y Emiliano Martínez.

Al actual golero del club Cuniburo de Ecuador no le gustó que sus compatriotas, campeones del mundo, posaran junto al expresidente Mauricio Macri.

"Perdónalos, Diego", escribió Cano junto a una imagen del fallecido astro trasandino.

La imagen causó revuelo porque Messi y Martínez posaron con Macri, que participó de la gala de los The Best en su calidad de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA luego que la Albiceleste decidió no acudir a la Casa Rosada para festejar el título en Qatar.