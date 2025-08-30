Se agudiza la crisis en La Serena: hinchas interrumpen práctica y exigen reacción al equipo
El lamentable hecho tuvo lugar en el entrenamiento de los granates este sábado.
Deportes La Serena atraviesa un complejo momento en el Campeonato Nacional. Los granates marchan en el decimotercer puesto y se encuentran a solo cinco puntos de la zona de descenso.
Por esta razón, los papayeros decidieron destituir a Cristian Paulucci de la banca y su derrota ante Everton los complicó aún más. Pero cuando pensaban que habían tocado fondo, los serenenses sufrieron un nuevo revés, el cual agudizó su crisis.
🚨 Barristas apretaron al plantel de La Serena
Este sábado las cosas se complicaron aún más, puesto que un grupo de hinchas llegó hasta el entrenamiento de La Serena para increpar a los jugadores por el mal momento del equipo.
A través de un video compartido por Mundo Granate, se ve a los fanáticos exigir a los futbolistas. En el registro se escucha a que les piden “empezar a correr, a mover las piernas”.
Esto provocó que el entrenador Francisco Bozán abandonara el lugar rápidamente para evitar que los inconvenientes escalaran
📲 ¿Dónde seguir las novedades de La Serena?
En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de La Serena.