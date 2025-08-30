Se agudiza la crisis en La Serena: hinchas interrumpen práctica y exigen reacción al equipo

Deportes La Serena atraviesa un complejo momento en el Campeonato Nacional. Los granates marchan en el decimotercer puesto y se encuentran a solo cinco puntos de la zona de descenso.

Por esta razón, los papayeros decidieron destituir a Cristian Paulucci de la banca y su derrota ante Everton los complicó aún más. Pero cuando pensaban que habían tocado fondo, los serenenses sufrieron un nuevo revés, el cual agudizó su crisis.

🚨 Barristas apretaron al plantel de La Serena

Este sábado las cosas se complicaron aún más, puesto que un grupo de hinchas llegó hasta el entrenamiento de La Serena para increpar a los jugadores por el mal momento del equipo.

A través de un video compartido por Mundo Granate, se ve a los fanáticos exigir a los futbolistas. En el registro se escucha a que les piden “empezar a correr, a mover las piernas”.

Esto provocó que el entrenador Francisco Bozán abandonara el lugar rápidamente para evitar que los inconvenientes escalaran

