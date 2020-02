Insólita "huelga" de jugadores en duelo de Bayern por insultos de ultras al dueño de Hoffenheim

Los jugadores de Hoffenheim y Bayern Munich hicieron este sábado una especie de "huelga" contra un grupo de ultras del club bávaro, que habían desplegado carteles insultantes contra el dueño de los de Sinsheim, Dietmar Hopp, y se dedicaron a pasarse el balón los últimos diez minutos.

El partido, que se saldó con un 0-6 a favor de Bayern, ya estaba liquidado desde hacía bastante cuando aparecieron los carteles en la tribuna visitante.

El árbitro central interrumpió el partido por cinco minutos para luego reiniciarlo y mientras tanto los dos equipos habían acordado entre ellos su huelga de brazos caídos en solidaridad con Hopp.

Antes, los jugadores de Bayern y el cuerpo técnico y parte de la cúpula se habían encarado con los ultras.

En los minutos finales del partido, Hopp y el presidente del Consejo Directivo del Bayern, Karlheinz Rummenigge, estuvieron juntos, de forma significativa, al lado de la banda y en el centro del campo.

Bayern Munich and Hoffenheim players stood together in support of Hoffenheim owner Dietmar Hopp, who was the subject of insults from travelling Bayern fans pic.twitter.com/l5ii0vpT22