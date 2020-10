Mesut Ozil ofreció pagar el sueldo a la "mascota" de Arsenal

El alemán Mesut Ozil sorprendió a los hinchas de Arsenal con un lindo gesto, ya que ofreció donar parte de su sueldo para mantener el trabajo de Jerry Quy, quien dio vida en los últimos 27 años a Gunnersaurio, icónica mascota del club londinense, quien fue despedido por la crisis económica en tiempos de pandemia.

Gunnersaurio era un talismán y símbolo de los cañoneros de Londres desde que comenzó la era Premier League y acompañó al equipo en los daños dorados, con Arsene Wenger en el banco y los recordados "Intocables" en el comienzo del milenio, con Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira y Robert Pires como referentes.

La crisis económica, provocada por la pandemia del Covid-19, llevó al club a realizar recortes y entre los afectados estuvo Gunnersaurio.

No obstante, Ozil salió al rescate y publicó en redes sociales su intención, mientras sea jugador de Arsenal, de pagar el sueldo del trabajador, para que siga animando al club en el Emirates Stadium.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z