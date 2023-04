Dayot Upamecano se llenó de críticas por su nivel ante Manchester City en la Champions

El defensa francés Dayot Upamecano fue blanco de críticas y burlas este martes tras su errática presentación en la derrota de Bayern Munich por 3-0 ante Manchester City en los cuartos de final de la Champions.

Upamecano no entregó seguridad en la defensa del cuadro alemán, perdió todos sus duelos y cometió un grosero error que permitió el segundo gol de los locales en Inglaterra.

Debido a su desempeño, Upamecano fue tendencia en Twitter, debido a los comentarios en su contra:

🇨🇵 Dayot Upamecano vs City:



❌ Error que valió un gol.

❌ 15 perdidas de balón.

❌ No ganó un solo duelo aéreo.

❌ No ganó un solo duelo en el suelo.



🥴 Digamos todos hoy: "UPAMEMALO". pic.twitter.com/Lwy3QoPQt1