Chelsea perdió principal patrocinador de su camiseta tras sanciones a Abramovich

La empresa de red móvil Three solicitó la suspensión de su contrato como auspiciador de Chelsea, luego de las sanciones del Gobierno británico contra el propietario del club, Roman Abramovich.

"A la luz de las sanciones recientemente anunciadas por el gobierno, hemos solicitado a Chelsea Football Club que suspenda temporalmente nuestro patrocinio del club, incluida la eliminación de nuestra marca de las camisetas y alrededor del estadio hasta nuevo aviso", señalaron desde la compañía.

"Reconocemos que esta decisión afectará a los muchos fanáticos de Chelsea que siguen a su equipo con pasión. Sin embargo, creemos que, dadas las circunstancias y la sanción del gobierno vigente, es lo correcto", continuaron.

In light of the government’s recently announced sanctions, we have requested Chelsea Football Club temporarily suspend our sponsorship of the club, including the removal of our brand from shirts and around the stadium until further notice. 1/2