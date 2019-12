El gran gesto de Virgil Van Dijk: Ayudó al jardinero de Leicester City

El zaguero neerlandés de Liverpool, Virgil Van Dijk, tuvo un celebrado gesto el jueves tras la goleada que los "reds" le brindaron a domicilio a Leicester City en el King Power Stadium.

El futbolista fue visto ayudando al jardinero de los "foxes" a cortar el pasto de la cancha principal, una vez concluido el encuentro del Boxing Day, lo que le valió varios comentarios positivos.

Según sostuvieron algunos medios británicos, el defensor ayudó al funcionario del cuadro de Leicestershire solo para alejarlo de las celebraciones de los de Merseyside.

Liverpool apabulló 4-0 a Leicester y quedó con 52 puntos en el liderato de la Premier League.

