Ex compañero de Gary Medel y leyenda de Cardiff murió a los 35 años

El legendario jugador de Cardiff City Peter Whittingham, quien compartió plantel con Gary Medel durante su experiencia en la Premier League, murió a los 35 años este jueves.

El ex futbolista estuvo peleando por su vida en un hospital de la ciudad galesa luego que sufrió una caída en un pub, pero perdió la batalla durante esta mañana.

"Es con una inmensa pena que tenemos que informar que Peter Whittingham ha muerto a la edad de 35 años. Estamos dolidos", según informó la institución a través de un comunicado.

Su esposa, Amanda, está embarazada.

