La prensa inglesa especuló con un Liverpool campeón de la Premier "al estilo de la UC"

La incertidumbre se apoderó del fútbol en Inglaterra luego de que la Premier League suspendiera todos sus partidos hasta el próximo mes de abril. Es por ello, que la prensa inglesa especuló con la opción de que el líder del torneo Liverpool se quede con el título siguiendo el ejemplo de lo que ocurrió con la UC en el pasado Campeonato Nacional.

Según consigna el medio The Sun, los fanáticos del cuadro de Anfield esperarán que la organización los proclame campeones si el torneo llega a cancelarse antes de cumplir con todas las fechas.

El mismo sitio señala que "La Universidad Católica fue coronada campeona de la Primera División chilena luego de que la federación de fútbol del país cancelara los últimos seis partidos, mientras que ningún equipo fue relegado o promovido a otra categoría".

Liverpool está al borde del título en la Premier tras 30 años, pero su corona está bajo la amenaza del coronavirus. La decisión final será tomada entre la Premier en consulta con cada club de la competición.

Liverpool could be awarded Premier League title following Chile's example https://t.co/chAgp23MzQ pic.twitter.com/TIbHoWzJpY