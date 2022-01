Partido entre Tottenham y Arsenal fue suspendido a causa del Covid-19 y la Copa Africana de Naciones

La Premier League decidió suspender el partido entre Tottenham y Arsenal, programado para el domingo 16 de enero, a petición del conjunto "gunner" al disponer de un menor número de jugadores de los requeridos debido a contagios de Covid-19 y la Copa Africana de Naciones.

La medida se determinó dado que Arsenal no cuenta con 13 futbolistas, además del arquero, que se entienden como el mínimo para poder disputar el partido, uno de los clásicos más importantes de Londres.

Esta decisión "es resultado de una combinación de Covid-19, lesiones existentes y jugadores en desplamiento internacional en la Copa de África de Naciones. Todos los clubes puedes pedir un aplazamiento si las infecciones por Covid-19 son un factor en su requerimiento", señaló la liga en un comunicado.

El equipo de Mikel Arteta cuenta con las ausencias de Mohamed Elneny, Nicolas Pepé, Thomas Partey y Pierre-Emerick Aubameyang por la Copa de África, y Emile Smith Rowe, Sead Kolasinac y Takehiro Tomiyasu por lesión. Además de la baja de Martin Odegaard, contagiado de Covid-19.

Following a request from Arsenal FC, the Premier League Board met today and regrettably agreed to postpone the North London Derby, due to be played at 4:30pm on Sunday 16 January.



