Zlatan: El Covid tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic reaccionó en redes sociales luego que fuera dado a conocer su contagio de coronavirus y lo hizo en su estilo, con un mensaje que se viralizó rápidamente.

"Arrojé negativo al Covid ayer -miércoles- y hoy fue positivo. No tengo síntomas. El Covid tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea", escribió en su cuenta de Twitter.

El club italiano AC Milan comunicó que el sueco arrojó positivo en un hisopado antes del encuentro de esta jornada ante Bodo Glimg por la Europa League y por eso fue puesto en cuarentena.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea