Medio especializado refutó al Balón de Oro y a The Best y eligió a Messi como el mejor del 2018

Four Four Two dejó a Luka Modric fuera del podio de su escalafón.

La revista británica especializada Four Four Two eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del 2018, en su tradicional listado de los 100 mejores futbolistas que realiza cada año, discrepando con los resultados de los tradcionales premios "The Best" de la FIFA y el Balón de Oro de France Football, que dieron por ganador a Luka Modric y dejaron fuera del podio a la "pulga".

El medio inglés, que año a año construye el escalafón con un estudio exhaustivo de los rendimientos, indicó sobre el delantero trasandino que "verlo a pleno rendimiento sigue siendo uno de los placeres más puros del fútbol".

Además, agregó que "si Cristiano Ronaldo es un producto de implacable entrenamiento y acondicionamiento para sacar el máximo provecho de un talento ya significativo, Messi es la primera bailarina a la que todo le resulta fácil".

El podio lo completan Cristiano Ronaldo y el francés Kylian Mbappé, dejando recién en el cuarto puesto a Modric y quinto al también galo Antoine Griezmann.

Siguiendo con el listado, pero de los Sudamericanos, Neymar aparece en el octavo puesto, mientras que más atrás aparecen Sergio Agüero (12°), Luis Suárez (15°) y Mauro Icardi (18°).

Revisa el ránking de los 10 mejores jugadores según Four Four Two:

1.- Lionel Messi (ARG/BAR)

2.- Cristiano Ronaldo (POR/JUV)

3.- Kylian Mbappé (FRA/PSG)

4.- Luka Modric (CRO/RM)

5.- Antoine Griezmann (FRA/AM)

6.- Mohamed Salah (EGY/LIV)

7.- Eden Hazard (BEL/CHE)

8.- Neymar (BRA/PSG)

9.- Jan Oblak (SLV/AM)

10.- Harry Kane (ING/TOT)