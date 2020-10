Manchester United oficializó la incorporación del uruguayo Edinson Cavani

Manchester United hizo oficial este lunes la incorporación del delantero uruguayo Edinson Cavani, quien arriba al cuadro inglés como jugador libre para reforzar el ataque de los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer.



El goleador sudamericano firmó un contrato de un año con la opción de otro adicional en el elenco de Old Trafford.

"Manchester United es uno de los clubes más grandes del mundo, así que es un honor estar acá. Trabajé muy duro durante estos meses que estuve sin equipo, pero me siento capaz de representar esta camiseta", declaró el mundialista con la "celeste" al sitio oficial del United.

De esta manera, Cavani se suma al brasileño Alex Telles y al marfileño Amad Diallo como los nuevos jugadores de la escuadra semifinalista de la última Europa League.

🐂 El Matador has arrived.



Old Trafford is waiting for you, @ECavaniOfficial! 🏟#MUFC