Ex goleador de Betis: Pellegrini es un DT extraordinario, pero no sé cuál es el proyecto del club

Poli Rincón, ex goleador de Real Betis en la década de los '80, comentó en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa la casi segura llegada del técnico chileno Manuel Pellegrini y aseguró que si bien el entrenador nacional es "extraordinario", llega a un club que carece de un proyecto.

"A mí como entrenador me encanta. Es extraordinario, sobre todo por lo que hizo en Villarreal y por toda la trayectoria que ha tenido profesionalmente", dijo Rincón, quien fuera Pichichi de La Liga en 1983.

"Pero no sé si llega en el mejor momento para Betis, porque no sé qué han pensado para ficharle", añadió Rincón.

"Betis tiene futbolistas extraordinarios pero colectivamente no es un equipo.

"Individualmente tienen jugadores muy buenos, Guardado, Emerson... Todos son futbolistas extraordinarios, pero no funcionan como equipo y son cosas que se transmiten desde arriba", comentó.

"Y no sé como Pellegrini encajara en la filosofía de quienes manejan el club, porque no hay un proyecto, una base para saber qué quieren. Si miras los últimos entrenadores, todos son distintos en sus características y no sabes cuál es la política del club", añadió.