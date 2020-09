Manuel Pellegrini en Al Aire Libre: Claudio Bravo nos aportará todo su liderazgo y experiencia

- Pellegrini: Quizás a Matías le costó acomodarse al fútbol europeo

El técnico chileno de Real Betis, Manuel Pellegrini, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa, y destacó el arribo del arquero Claudio Bravo, expresando que el arquero nacional tiene mucho que aportar en el elenco sevillano.

"A Claudio lo conocemos todos, con una trayetcoria larga en Europa. Conoce la liga española y después de dar el salto a Real Sociedad llegó al Barcelona, un club que puede tener al arquero que quiera. Su trayectoria lo avala, siendo capitán de la selección y seguro nos aportará todo su liderazgo y su experiencia, con su mentalidad, porque está acostumbrado a ganar cada partido", comentó Pellegrini en entrevista con nuestro comentarista José Antonio Prieto.

"Encontré mucha receptividad de parte de él, él y su familia querían estar en España y todo eso fue allanado su llegada", añadió Pellegrini, quien también comentó el desafío que le representa haber llegado al elenco verdiblanco.

"Todos han sido proyectos diferentes. Cuando llegue a Villarreal en 2004, era un club que venía creciendo mucho en una ciudad chica, pero con grandes dirigentes que hacían crecer al club y que pudimos hacer crecer mucho al club", comentó.

"Ahora me encuentro con un Betis que quizás no está en su mejor momento económico, pero que sigue teniendo mucha pasión a través de su gente, y con jugadores que están dispuestos a un tomar un desafío importante. Espero que tengamos una gran temporada", añadió sin poner objetivos claros sobre la mesa.

"Uno tiene una idea futbolística que hemos podido llevar a cabo en todos los clubes que hemos estado. Con excepción de West Ham pudimos terminar todas las temporadas. Ahora tenemos el desafío de llevar a Betis lo más alto posible. Tener un objetivo antes de comenzar creo no es necesario, porque la realidad financiera no es la misma y ahora tenemos que trabajar para armar un equipo de calidad", expresó.

¿Se aleja de la Roja?

Manuel Pellegrini también tuvo palabras para la selección chilena y junto con reiterar que prefiere el trabajo en clubes, el entrenador nacional comentó que ve lejano el relato que la dirigencia del fútbol chileno con su idea para el futuro.

"Son cosas distintas, y siempre lo he dicho: Me gusta el trabajo de clubes, competir domingo a domingo. Además, para mí sería fundamental para cuando pueda estar en Chile, y que no tenga técnico la selección, haya una dirigencia que esté de acuerdo a lo que uno piensa para el futuro del fútbol chileno, y la verdad es que no veo por dónde puedan unirse esos caminos", expresó el entrenador.

Y ahondó en su idea: "Arturo (Salah) es un amigo, casi un hermano, y habría encontrado todo el respaldo, pero sentía que me quedaban años en Europa, quería terminar mi carrera en clubes porque en la selección los jugadores juegan dos fecha FIFA y se vuelven a Europa. El resto del año es administrativo, que no tiene cancha", comentó.