"Hay jugadores que son para equipos grandes y otros que no": El golpe de Marcelo Salas a Gonzalo Tapia

Marcelo Salas no tuvo pelos en la lengua para referirse al opaco paso de Gonzalo Tapia por River Plate. En conversación con el Diario Olé de Argentina, el histórico goleador chileno fue consultado por los futbolistas nacionales vinculados al cuadro "millonario" y lanzó una frase que sacudió el ambiente.

"Hay jugadores que son para equipos grandes y otros que no", dijo de forma tajante el Matador, dejando entrever su decepción por el rendimiento del ex Universidad Católica, quien no logró consolidarse en el elenco de Núñez.

Con su estilo directo, Salas ironizó además con la gestión de fichajes en el club argentino: "Creo que faltó mi llamada... les voy a pasar mi teléfono antes de contratar (risas)".

Gonzalo Tapia en su llegada a River Plate. Foto: Instagram River.

📉 ¿Qué piensa Marcelo Salas del fichaje de Gonzalo Tapia en River Plate?

Salas fue claro: River debe tener más ojo con los jugadores que contrata. "Lo de Tapia me sorprendió. Hay un estudio importante de parte de River, pero nunca está de más un mensaje directo sin compromiso", comentó con tono crítico.

🔄 ¿Qué dijo el Matador Salas de Lucas Cepeda?

El exgoleador también abordó la opción de que Lucas Cepeda llegue a River. "Es un jugador con mucha proyección, pero tiene que afianzarse y seguir creciendo si mantiene el nivel que viene mostrando hasta ahora", opinó.

📚 ¿Dónde leer más sobre Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda?

