Ñublense vs Unión Española: Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO por el Campeonato Nacional

Ñublense llega motivado tras una campaña que lo tiene en mitad de tabla con aire para seguir soñando con copas internacionales, mientras que Unión Española vive un presente muy distinto, hundida en la zona baja y obligada a sumar para escapar del descenso.

El Estadio Nelson Oyarzún será escenario de este choque válido por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025, con los diablos rojos novenos con 29 puntos y un rendimiento ascendente, frente a los hispanos que marchan 15° con apenas 14 unidades y con un preocupante registro como visitante.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Unión Española?

El partido se disputará este domingo 31 de agosto a las 18:30 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

📅 Día y hora: Domingo 31 de agosto – 18:30 horas

🏟️ Estadio: Nelson Oyarzún, Chillán

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Ñublense vs Unión Española?

💻 TV: TNT Sports Premium y TNT Sports HD

📲 Streaming: HBO Max

🖥️ Cobertura minuto a minuto: en Al Aire Libre

📝 Las formaciones de Ñublense vs Unión Española

Ñublense: Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Osvaldo Bosso, Pablo Calderón, Jovanny Campusano; Lorenzo Reyes, Matías Plaza, Federico Mateos, Gabriel Graciani, Bayron Oyarzo; y Patricio Rubio. DT: Ronald Fuentes.

Unión Española: Martín Parra; Kevin Contreras, Milovan Celis, Fabricio Formiliano, Bianneider Tamayo; Agustín Nadruz, Gabriel Norambuena, Bruno Jáuregui, Pablo Aránguiz; Cristián Insaurralde e Ignacio Jeraldino. DT: Miguel Ramírez.

👨‍⚖️ ¿Quién es el árbitro de Ñublense vs Unión Española?

El partido será dirigido por Franco Jiménez Lazo, acompañado por Wladimir Muñoz Figueroa y Edson Cisternas Torres como asistentes, mientras que Francisco Soriano Bascur será el cuarto juez. En el VAR estarán Mathias Riquelme Sepúlveda junto a Diego Gamboa Reyes como AVAR.

📊 Historial reciente entre Ñublense vs Unión Española

Los últimos choques han mostrado un leve dominio hispano:

Primera rueda 2025: Unión Española 3-0 Ñublense

Segunda rueda 2024: Ñublense 0-0 Unión Española

Primera rueda 2024: Unión Española 5-3 Ñublense

2023: cada uno ganó un partido por la mínima diferencia

Balance general desde 2007: 24 partidos → 12 victorias Unión, 5 triunfos Ñublense y 7 empates.

⏱️ Ñublense vs Unión Española EN VIVO: minuto a minuto

Sigue la cobertura completa de Ñublense vs Unión Española este domingo en Al Aire Libre, con goles, polémicas, estadísticas y toda la emoción de un partido que puede marcar el futuro de ambos en el torneo.