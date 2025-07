Marginado en O’Higgins: El polémico adiós de un exjugador de Colo Colo y U de Chile

Un nuevo caso de marginación sacude al fútbol chileno. Un delantero de extenso recorrido en Primera División, con pasos por Universidad de Chile y Colo Colo, fue apartado del plantel de O'Higgins de forma inesperada. Pese a tener contrato vigente, el cuerpo técnico le comunicó que no contará más con él y ahora debe buscar nuevo equipo para el segundo semestre.

El atacante, conocido por su estilo aguerrido y su largo historial en el país, rompió el silencio en una radio local y confesó que fue el entrenador quien lo dejó fuera. "El DT no me quiso utilizar", lanzó con evidente molestia.

🔥 El DT no lo quiso ni en la banca: ex U y Colo Colo sale de O'Higgins

Se trata de Leandro Benegas, quien llegó a comienzos de año a Rancagua como refuerzo ofensivo, pero terminó siendo marginado por Francisco Meneghini. "El cuerpo técnico me dijo que no me tenían en cuenta. Es muy doloroso, pero son cosas del fútbol", dijo el jugador en el programa Estación Celeste de Radio Caramelo.

El Toro, campeón con la U en 2017 y jugador de Colo Colo en 2023, aseguró que seguirá entrenando en el club mientras resuelve su salida formal: "Una parte de la dirigencia ya me comunicó que no quieren contar más conmigo", explicó.

🤔 ¿Qué viene ahora para Leandro Benegas?

Benegas lamentó que nunca pudo tener continuidad en O'Higgins. "No pude jugar partidos de forma seguida. En los últimos duelos estuve a disposición y lamentablemente el DT no me quiso utilizar", cerró, evidenciando un evidente quiebre con la banca.

Hoy, con 36 años, el delantero argentino-chileno espera reengancharse con algún club que valore su experiencia.

❌ ¿Por qué marginaron a Benegas de O'Higgins?

Porque el cuerpo técnico, liderado por Francisco Meneghini, le comunicó que no sería considerado para lo que queda de temporada.

⚽ ¿Benegas sigue con contrato vigente?

Sí, pero ya no será tomado en cuenta y está en proceso de desvinculación del club.

🏆 ¿En qué clubes importantes jugó Leandro Benegas?

Fue campeón con Universidad de Chile en 2017 y más recientemente, defendió a Colo Colo en 2023.