Luis Jiménez contó medida de Palestino para afrontar el receso: "Nos dieron vacaciones"

Luis Jiménez, volante de Palestino, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la situación del plantel durante la cuarententa por el coronavirus y reveló que desde este miércoles estan de "vacaciones", por decisión de la dirigencia, para afrontar este receso.

"A partir de hoy estamos con vacaciones, fue la forma más simple y rápida para solucionar esta situación para el club. Son 15 días hábiles, sería hasta el 23 de este mes. Teníamos pautas a seguir hasta ayer, pero ahora nos dieron otras pautas. Pero como son vacaciones, depende de uno qué hacer. Esa es la situación en Palestino", explicó.

En la misma línea, el ex seleccionado nacional se refirió a los recortes salariales que están aplicando algunos clubes chilenos, y señaló que "si los equipos reciben la plata del CDF, no deberían hacer una reducción de sueldo". También sostuvo que es "absurdo" tomar una medida similares a los conjuntos europeos.

"Acá no todos ganan lo mismo. Es absurdo hacer algo como lo que hicieron en Europa, son cifras totalmente diferentes. Es un tema complicado, que se debe ver caso a caso de forma individual", precisó.

El "Mago" también habló sobre su presente en Palestino y se manifestó decepcionado, ya que "tenía aspiraciones más grandes este año".

"Me hubiera gustado pelear el campeonato, el club pudo haberse reforzado y no dejar ir tantos jugadores. Para poder pelear objetivos importantes, necesitas un grupo importante, pero si cambias a esos jugadores, es difícil rendir de la misma forma", comentó.

Además, dejó en suspenso su continuidad en el equipo y no se cerró a las posibilidades de llegar a Colo Colo y U. de Chile, que lo contactaron en el pasado por sus servicios.

"Antes de llegar Palestino, tuve la chance de ir a Colo Colo y la U, no el año pasado, sino cuando estuvo Pablo Guede, Héctor Tapia, Jorge Sampaoli en la U. El año pasado hubo una conversación cercana cuando estuvo Sabino Aguad, pero hubo una confusión grande de parte de él. Me queda un año de contrato con Palestino y tengo que ver, no soy de candidatearme, no me ha llamado nadie. No tengo ninguna opción ahora, así que sería irresponsable decir que quiero ir a un equipo más grande", concluyó.