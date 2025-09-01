Palestino recibió un duro golpe en la recta final del torneo

Palestino no pudo celebrar del todo tras su último partido frente a Unión La Calera. Más allá del resultado positivo, el conjunto árabe recibió una noticia que remeció a hinchas y plantel: una de sus piezas más importantes quedó descartada por lo que resta del Campeonato Nacional.

El hecho ocurrió en el duelo disputado en el Nicolás Chahuán, cuando un movimiento desafortunado obligó a reemplazar a un referente del mediocampo al inicio del segundo tiempo.

⚽ Palestino pierde a un jugador clave en plena definición del torneo

Este lunes se confirmó la gravedad de la lesión: Ariel "Chucky" Martínez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, según informó el propio club en redes sociales. El volante será operado en los próximos días y su recuperación se extenderá entre cuatro a seis meses.

De esta manera, el futbolista no solo se despide de la temporada 2025, sino que también genera preocupación pensando en su retorno a inicios del próximo año. Para Lucas Bovaglio, significa perder a un hombre inamovible en su esquema.

🔥 Un escenario complejo para el tetracolor

La ausencia de Martínez obliga al entrenador a replantear su mediocampo justo en un momento decisivo del campeonato, donde Palestino pelea por mantenerse entre los primeros lugares.

El desafío no será menor: la hinchada árabe esperaba con ilusión esta recta final. Pese a que Coquimbo Unido está muy escapado, en La Cisterna quieren mantener el segundo puesto y repetir su participación en copas internacionales como ya es costumbre.