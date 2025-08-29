Sueño intacto: Palestino vence a La Calera y se ilusiona con volver a la Libertadores

Palestino se impuso a Unión La Calera en la agonía por 2-1 en el estadio Nicolás Chahuán Nazar y se mantuvo vivo en la pelea por capturar un cupo directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Los goles de Calera vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

Pese a que los caleranos comenzaron mejor, el primer gol fue de Palestino en los 21' con una oportuna aparición del seleccionado chileno Ian Garguez, generando la alegría tetracolor y la reprobación del público en las tribunas.

Con más empuje que fútbol llegó el empate en el complemento, obra del incombustible Sebastián "Sacha" Sáez, dándole vida a Calera.

No obstante, un penal en el epílogo de Junior Arias le dio la victoria al elenco de Lucas Bovaglio, que queda con la ilusión del Chile 2 de la Copa Libertadores, a sólo un punto de U de Chile.

¿Cuándo vuelven a jugar Calera y Palestino?

El próximo partido de La Calera será el viernes 12 de septiembre a las 20:30 horas contra Everton, otra vez en casa, mientras que Palestino verá acción el sábado 13 a las 15:00 horas contra Audax Italiano en La Cisterna.

Resumen Calera vs Palestino

Estadísticas Calera vs Palestino