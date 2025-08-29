Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Palestino

Sueño intacto: Palestino vence a La Calera y se ilusiona con volver a la Libertadores

Calera y Palestino protagonizaron en duelo vibrante en el Nicolás Chahuán.

Foto: Photosport Sueño intacto: Palestino vence a La Calera y se ilusiona con volver a la Libertadores
Luís Felipe Labrín
Palestino se impuso a Unión La Calera en la agonía por 2-1 en el estadio Nicolás Chahuán Nazar y se mantuvo vivo en la pelea por capturar un cupo directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Los goles de Calera vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

Pese a que los caleranos comenzaron mejor, el primer gol fue de Palestino en los 21' con una oportuna aparición del seleccionado chileno Ian Garguez, generando la alegría tetracolor y la reprobación del público en las tribunas.

Con más empuje que fútbol llegó el empate en el complemento, obra del incombustible Sebastián "Sacha" Sáez, dándole vida a Calera.

No obstante, un penal en el epílogo de Junior Arias le dio la victoria al elenco de Lucas Bovaglio, que queda con la ilusión del Chile 2 de la Copa Libertadores, a sólo un punto de U de Chile.

¿Cuándo vuelven a jugar Calera y Palestino?

El próximo partido de La Calera será el viernes 12 de septiembre a las 20:30 horas contra Everton, otra vez en casa, mientras que Palestino verá acción el sábado 13 a las 15:00 horas contra Audax Italiano en La Cisterna.

Resumen Calera vs Palestino

Estadísticas Calera vs Palestino

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
