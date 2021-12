Carlo Ancelotti: Modric, Kroos y Casemiro son el mejor mediocampo del mundo

Carlo Ancelotti, entrenador italiano de Real Madrid, no dudó en calificar a Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro como "el mejor mediocampo del mundo en la actualidad" y aunque no quiso prometer títulos porque "no es la mejor idea", sí que garantizó "competir hasta el final".

"Modric, Kroos y Casemiro forman la mejor media del mundo en la actualidad. Quizás son más clásicos los centrocampistas que van de área a área, pero tienen tanta experiencia y tanto fútbol que son extraordinarios. Además, resultan que mezclan muy bien. Cuando están los tres juntos nadie puede compararse a ellos", dijo Ancelotti en una entrevista con el diario As.

Tampoco faltaron los elogios para el goleador Karim Benzema. "Ahora añade a su fútbol una gran capacidad y regularidad goleadora. Tiene tanta como Cristiano Ronaldo o Haaland. Benzema es un jugador que marca la diferencia. Lo acabamos de ver otra vez en el partido contra el Athletic, con dos goles en muy poco tiempo. Está en una forma espectacular", apuntó.

Por otro lado, recalcó que "prometer títulos no es la mejor idea, pero podemos prometer lo que siempre ofrece el Real Madrid, que es competir hasta el final. Lo estamos haciendo, estamos compitiendo muy bien en todas las competiciones, en cada partido".

"En la primera parte de la temporada hemos fallado muy poco. Sólo hemos tenido dos derrotas, contra el Espanyol en la liga y frente a Sheriff, en la Champions. Pero fue una etapa en la que nos faltaron jugadores como Modric o Kroos. Pero cuando ambos volvieron ya se vio que el equipo tiene una identidad muy clara", cerró.