¡Increíble! Real Madrid no registró remates a portería en dura caída frente a PSG

Real Madrid tuvo una noche para el olvido este miércoles en Parque de los Príncipes, ya que además de la dura caída por 3-0 frente a París Saint-Germain, cerró el partido con un insólito registro, ya que no tuvo remates directos a la portería de Keylor Navas en su estreno en la Champions League.

Se trata de una marca negativa poco común para la escuadra madrileña, la cual no se producía desde la temporada 2003-2004 en la Liga de Campeones, algo que obviamente preocupó al entrenador Zinedine Zidane, quien lo reconoció tras el compromiso.

"No me ha gustado eso, no crear ocasiones con los jugadores que tenemos en el campo ha sido un poco extraño y una rara sensación, pero es lo que hay no hemos entrado nunca en le partido y normalmente con los jugadores que tenemos creamos muchas más ocasiones de goles y eso no ha sido posible".

El conjunto español tuvo ocho disparos, pero en ningún caso lograron ajustar el tiro dentro de los tres palos en jugadas lícitas, ya que dos disparos si entraron al arco, pero fueron remates anulados por el VAR. Por lo tanto, no quedan registrados en la estadística.

Además, a este mal registro, se suma la caída en el estreno de Champions, algo que no ocurría desde el año 2006, cuando en su primer partido de la competición sucumbió también en Francia frente a Olympique de Lyon, con un marcador de 2-0.