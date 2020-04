Jugador de Linares contó el drama de la Segunda División: Tuve que entrar a trabajar a una empresa de gas

El portero de Deportes Linares Gonzalo Flores, contó la compleja situación que vive económicamente luego de que los clubes de Segunda División no inscribieran los contratos de los futbolistas tras la paralización de la actividad y no tengan asugurados sus sueldos.

El golero reveló que el presidente de la institución, Gabriel Artigues, se comprometió darle el dinero para cancelar el arriendo de la casa, situación que hasta el momento no ha ocurrido.

"Desde que dejamos de entrenar nos fuimos con pauta física a la casa y con cuidados de alimentación, pero son cosas que no he podido hacer ya que Gabriel no me ha pagado el dinero de la casa y tuve que entrar a trabajar a una empresa de gas", señaló en conversación Al Aire Libre en Cooperativa.

"Lamentablemente no me he podido entrenar en mi casa por el trabajo o cuidarme con la alimentación. Son cosas con las que un futbolista profesional debería estar tranquilo, ya con una respuesta clara de los dirigentes, cosa que a nosotros no nos han dado", agregó.

El golero tuvo que entregar el inmueble donde estaba con su familia y en esa línea indicó que "me traje a mí hija y esposa para que estuvieran tranquilas al final les terminé dando un cacho. Estos días he dejado de trabajar porque estoy viendo el tema del flete, que me cuesta 300.000 pesos. Voy a tener que costearlo yo solo y no sé cómo voy a conseguir el dinero".