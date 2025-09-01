Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Selección brasileña

Brasil enfrenta una complicación interna en la previa del duelo con Chile

Una polémica entre un referente y el entrenador marca la antesala del partido en el Maracaná.

Foto: Imago Brasil enfrenta una complicación interna en la previa del duelo con Chile
Sebastián Díaz Iturrieta
Brasil llega al cruce con la Roja en medio de una controversia que tiene enfrentados a su máxima figura y al director técnico. La ausencia del astro en la última nómina abrió especulaciones y ambos protagonistas entregaron versiones muy distintas sobre lo ocurrido.

❓¿Qué pasó con la gran figura de Brasil?

Neymar Jr. fue marginado de la convocatoria rumbo a las Eliminatorias 2026. Carlo Ancelotti aseguró que se trataba de un tema físico, mientras que el propio jugador desmintió esa versión, insistiendo en que quedó fuera por una decisión técnica.

⚽ Las razones que entregó el entrenador

Ancelotti sostuvo que el delantero arrastraba molestias musculares y que, considerando su historial de lesiones, era preferible reservarlo. Además, explicó que estos partidos servirán para evaluar nuevas alternativas pensando en el futuro.

🟢 La respuesta del referente brasileño

Lejos de aceptar la explicación médica, Neymar aclaró que sólo tuvo una leve inflamación en el aductor, que no le impidió jugar con su club. Incluso señaló que estaba en condiciones de disputar los encuentros y que su salida responde únicamente a criterios deportivos.

Neymar y las dudas en la última fecha. Foto: Imago

🔎 El calendario que preocupa a Chile

Brasil recibirá a la Roja el 4 de septiembre en el Maracaná y luego viajará a La Paz para enfrentar a Bolivia. La ausencia del astro genera un debate sobre cómo se rearmará la selección brasileña en un partido que tendrá el estreno de Nicolás Córdova al mando de la Roja.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
