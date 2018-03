Colombia protagonizó gran remontada en partidazo contra Francia

La selección colombiana protagonizó una gran remontada este viernes al vencer por 2-3 a Francia, en un partidazo amistoso jugado en el Stade de France en París.

El equipo galo mostró gran superioridad de entrada y se adelantó con goles de Olivier Giroud (11') y Thomas Lemar (26').

Pese al descuento inmediato de Luis Muriel a los 28', Colombia no podía con la superioridad de los franceses, que controlaron el juego hasta el descanso.

Tras el entretiempo, los "cafeteros" cambiaron su actitud y con gran ofensiva le quitaron la posesión a los dueños de casa, y con James Rodríguez como líder en mediocampo, se enfocaron en dar vuelta el partido.

Así, tras gran jugada colectiva, el "tigre" Radamel Falcao logró el empate 2-2, y a cinco minutos del final, Juan Quintero, de penal, selló la remontada en este duelo preparatorio para Rusia 2018.

En paralelo a este duelo, Inglaterra amargó el estreno de Ronald Koeman en la banca de Holanda, al vencer por la mínima, con gol de Jesse Lingard, en el "Johan Cruyff" Arena en Amsterdam.

En Suiza, finalmente, Portugal también vivió la euforia de una épica remontada, al vencer, con un doblete de Cristiano Ronaldo en los descuentos, por 2-1 a Egipto de Mohamed Salah.

Revisa los resultados de los amistosos de esta jornada a continuación

- Rusia 0-3 Brasil



0-1: 53' Miranda (BRA); 0-2: 62' Coutinho (BRA); 0-3: 66' Paulinho (BRA)

- Chipre 0-0 Montenegro

- Noruega 4-1 Australia



0-1: 19' Jackson Irvine (AUS); 1-1: 36' Ola Kamara (NOR); 2-1: 48' Tore Reginiussen (NOR); 3-1: 57' Ola Kamara (NOR); 4-1: 92' Ola Kamara (NOR)

- Bulgaria 0-1 Bosnia Herzegovina

0-1: 20' Kenan Kodro (BOS)

- Grecia 0-1 Suiza

0-1: 59' Blerim Dzemaili (SUI)

- Hungría 2-3 Kazajistán



0-1: 6' Roman Murtazayev (KAZ); 0-2: 10' Baktiyor Zaynutdinov (KAZ); 1-2: 21' Adam Szalai (HUN); 1-3: 39' Yerkebulan Seidakhmet (KAZ); 2-3: 68' Krisztian Nemeth (HUN)

- Túnez 1-0 Irán



1-0: 71' Milad Mohammadi (Autogol).

- Ucrania 1-1 Arabia Saudí



1-0: 33' Artem Kravets (UCR); 1-1: 38' Saeed Al Mowalad (ARA)

- Serbia 1-2 Marruecos

0-1: 29' Hakim Ziyech (MAR); 1-1: 37' Dusan Tadic (SER); 1-2: 40' Khalid Boutaib (MAR)



- Polonia 0-1 Nigeria

0-1: 61' Victor Moses (NIG)

- Portugal 2-1 Egipto

0-1: 56' Mohamed Salah (EGI); 1-1: 90+3' Cristiano Ronaldo (POR); 2-1: 90+6' Cristiano Ronaldo (POR)

- Alemania 1-1 España, Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl

0-1: 7' Rodrigo (ESP); 1-1: 35' Thomas Muller (ALE)

- Escocia 0-1 Costa Rica



0-1: 14' Maciel Ureña (COS)

- Holanda 0-1 Inglaterra



0-1: 59' Jesse Lingard (ING)

- Italia 0-2 Argentina. Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: 75' Ever Banega (ARG); 0-2: 85' Manuel Lanzini (ARG)

- Francia 2-3 Colombia, Finalizado.

1-0: 12' Olivier Giroud (FRA); 2-0: 27' Thomas Lemar (FRA); 2-1: 29' Luis Muriel (COL); 2-2: 62' Radamel Falcao (COL); 2-3: 85' Juan Quintero (COL)