Mason Greenwood ofreció disculpas tras ser apartado de la selección inglesa

El joven delantero de Manchester United Mason Greenwood ofreció disculpas públicas por su polémica con la selección inglesa, donde llevó mujeres al hotel de concentración junto a Phil Foden, por lo que fue apartado del equipo.

"Luego de reflexionar en lo que pasó, puedo disculparme con todos por la vergüenza que causé", señaló en palabras publicadas en el sitio oficial de los "diablos rojos".

"Fue irresponsable de mi parte el romper los protocolos de Covid-19, que están para proteger a jugadores, trabajadores y al público", sostuvo.

"En particular, me disculpo con Gareth Southgate -DT de Inglaterra-, por decepcionarlo, cuando mostró gran confianza en mí. Jugar por Inglaterra es uno de los momentos más orgullosos de mi vida y solo me culpo por este gran error", continuó.

Greenwood y Foden llevaron mujeres a la habitación del hotel en su concentración tras el partido con Islandia, lo que causó una gran polémica en los "tres leones", que acabó con ambos apartados del equipo.

Las mujeres involucradas fueron la modelo Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir, finalista de Miss Universo en el 2019, y su prima, Lara Clausen, según detalló la prensa europea.