Tomás González: Marqué un precedente y cambié la historia de la gimnasia en Chile

El deportista chileno Tomás González destacó los logros que ha obtenido a lo largo de su carrera y resaltó la importancia que él ha tenido para el desarrollo de la gimnasia en nuestro país.

En conversación con DirecTV, el representante nacional dijo al ser consultado de si se considera una leyenda que "uno asocia más una leyenda a alguien que ha fallecido, pero sí, por lo menos en la gimnasia o en los otros deportes como le llaman a lo que no es fútbol, siento que he marcado un precedente, he cambiado la historia de la gimnasia en Chile y en los deportes olímpicos".

"También me he podido mantener muy bien en estos últimos ciclos olímpicos y creo que he tenido bastantes hitos deportivos para nuestro país", agregó.

En la misma línea, González aseguró que "pensando retrospectivamente en como yo partí, en todo lo difícil que fue el camino, es increíble pensar en todo lo que he logrado y a veces me cuesta un poco. Pero yo soy súper agradecido de todo lo que me ha tocado vivir".

"Pese a todos los problemas que hubo, siempre he pensado que uno debe hacerse cargo de buscar las soluciones, como también soy consciente de que muchas veces en Chile no se reconocen los logros", señaló.

Mira las palabras de Tomás González a DirecTV: