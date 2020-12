Globe Soccer Awards: Cristiano Ronaldo fue distinguido como el mejor futbolista del siglo XXI

El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue elegido este domingo como mejor jugador del siglo XXI en los Globe Soccer Awards que se celebraron en la ciudad de Dubai, en Emiratos Arabes Unidos.

El jugador de Juventus, que además supo defender con éxito las camisetas de Real Madrid, Manchester United y Sporting de Lisboa recibió el premio de mejor futbolista del siglo tras imponerse en las votaciones a Lionel Messi y Mohamed Salah.

"Gracias a ustedes, a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y hermanas. Estar nominado junto a grandes futbolitas es un honor para mí. Esto me motiva aún más y me ayuda para seguir trabajando y estar en lo alto", dijo el portugués.

"Es un honor estar aquí y recibir este premio, es precioso", agregó el futbolista que fue elegido por votación popular.