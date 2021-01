Joaquín Niemann quedó en el top 5 tras la tercera ronda del Sentry Tournament of Champions

El golfista chileno Joaquín Niemann tuvo una gran Tercera ronda en el Sentry Tournament of Champions, certamen del PGA Tour que se disputa en Hawái, al meterse en el top 5 del certamen y quedar con la posibilidad de luchar por el título.

Con un total de -5, el oriundo de Talagante completó una tarjeta de -15 en el certamen, que le permitió trepar hasta la quinta posición de la clasificación.

La actuación del deportista nacional se concretó con seis birdies y un bogey, golpes que le bastaron para mantener su notable rendimiento en la competición.

De esta manera, Niemann saldrá este domingo a bregar por el título e intentar sumar su segundo trofeo del PGA Tour, en un campeonato que lidera el local Harris English, con una tarjeta de -18.

Three 🐦s in a row for Joaquin Niemann.



He's taking full advantage of moving day at the Sentry Tournament of Champions.pic.twitter.com/yQx9QumKku