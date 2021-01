Joaquín Niemann rozó la gloria en vibrante definición en el Sentry Tournament of Champions

El golfista chileno Joaquín Niemann rozó la gloria este domingo en el Sentry Tournament of Champions, al quedarse con el segundo lugar del certamen del PGA Tour que se realizó en Hawái, en Estados Unidos.

Con una sólida presentación en la última ronda del torneo, el talagantino se mantuvo durante buena parte del día en en liderato de la clasificación, lo que lo llevó a irse a desempate ante el local Harris English, quien finalmente se quedó con la corona.

Durante el transcurso del día, Niemann registró una tarjeta de -9, mientras que al llegar al cierre del certamen igualó con Harris con un -25, lo que llevó a ambos a definir el título en un solo hoyo.

En aquella instancia, el deportista nacional desaprovechó una buena salida con un errático segundo golpe, dejando un par a su favor. Esto fue aprovechado por el norteamericano, que con un birdie terminó alzándose victorioso.

Pese a la derrota, Niemann podrá escalar varias posiciones en el ránking del PGA gracias al subcampeonato, donde se encuentra actualmente en el puesto 45.

We’re heading to a playoff. Niemann vs. English.



Let’s have some fun 🍿 pic.twitter.com/WROQMe6ls3