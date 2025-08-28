Horas límite en Conmebol: la U de Chile queda a merced de ESTOS jueces en la Sudamericana

La tragedia de Avellaneda sigue marcando el presente de la Copa Sudamericana 2025. La U de Chile e Independiente están bajo la lupa de la Comisión Disciplinaria de Conmebol, que en los próximos días entregará el fallo que definirá si alguno —o ambos— clubes queda eliminado del torneo.

Los cargos son graves: el equipo que dirige Gustavo Álvarez está acusado de lanzamientos de objetos, riñas y uso de pirotecnia, mientras que al Rojo se le suman responsabilidades como la mala organización del evento, no acatar instrucciones y “atentar contra la dignidad humana”.

Pero, ¿quiénes son los jueces que tendrán en sus manos la suerte de ambos equipos?

⚖️ ¿Quiénes son los jueces que decidirán el futuro de la U de Chile en la Sudamericana?

Por reglamento, dos integrantes fueron apartados de la decisión: el chileno Cristóbal Valdés y el argentino Jorge Moreno, por tener vínculo directo con los países involucrados.

En su lugar, la terna quedó conformada por:

🇵🇾 Eduardo Gross Brown (Paraguay) – presidente de la Comisión.

– presidente de la Comisión. 🇻🇪 Amarilis Belisario (Venezuela) – vicepresidenta y con experiencia en sanciones de alto impacto.

– vicepresidenta y con experiencia en sanciones de alto impacto. 🇧🇷 Lucas Ribeiro (Brasil) – abogado designado por la CBF en 2023.

📌 ¿Qué antecedentes tienen estos jueces en casos anteriores?

No es la primera vez que este equipo de abogados toma decisiones durísimas en el fútbol sudamericano:

Eduardo Gross Brown : presidió la investigación del caso Colo Colo vs Fortaleza en Libertadores 2025, que terminó con derrota por secretaría para el Cacique, cinco partidos sin público y multa de 80 mil dólares. También estuvo a cargo del histórico fallo del “gas pimienta” en Boca vs River (2015) , donde Boca quedó eliminado y recibió castigos económicos y de público.

: presidió la investigación del caso en Libertadores 2025, que terminó con derrota por secretaría para el Cacique, cinco partidos sin público y multa de 80 mil dólares. También estuvo a cargo del histórico fallo del , donde Boca quedó eliminado y recibió castigos económicos y de público. Amarilis Belisario : con más de 20 años en la Federación Venezolana de Fútbol, participó en el caso Colo Colo–Fortaleza y fue autora de la resolución que sancionó a Lionel Messi con 3 meses de suspensión tras la Copa América 2019, cuando acusó que el torneo en Brasil “estaba arreglado”.

: con más de 20 años en la Federación Venezolana de Fútbol, participó en el caso Colo Colo–Fortaleza y fue autora de la resolución que sancionó a tras la Copa América 2019, cuando acusó que el torneo en Brasil “estaba arreglado”. Lucas Ribeiro: nombrado por la CBF en 2023, tiene menos recorrido en casos de gran magnitud, pero ya protagonizó uno mediático: absolvió a Audax Italiano en un proceso por supuestos actos racistas contra jugadores de Santos, aunque sancionó al club chileno con una multa de 5 mil dólares por lanzamiento de papel picado en la Sudamericana.

⏳ ¿Cuándo se conocerá el fallo de Conmebol?

El veredicto de la Comisión Disciplinaria está previsto para el miércoles 3 de septiembre de 2025.

La sanción podría ir desde multas económicas hasta la eliminación directa de uno —o ambos— equipos, lo que abriría la puerta a Alianza Lima en los cuartos de final.

📣 ¿Pesará más la responsabilidad del organizador (Independiente) o las acusaciones contra la U? El futuro azul está en manos de estos jueces