Matteo de Gavardo se la juega en el motocross para alcanzar el oro en los Six Days

Este sábado se efectúa la última etapa de la versión 94° de los Six Days en Portinao, Portugal.

Un complejo día tuvo este viernes el chileno Matteo de Gavardo (KTM) en la penúltima etapa de los Six Days que se están disputando en Portimao, Portugal. La prueba largó con lluvia, pero ya pasado el mediodía despejó, quedando el circuito con mucho barro y resbaloso.

En la jornada de este viernes 15 pilotos rodaron sin mayores consecuencias. Dentro de ese grupo estuvo el piloto nacional de 17 años, quien se cayó en dos ocasiones, pero en ambas volvió a la ruta para recuperar el terreno perdido, cruzando la meta del día muy cansado y adolorido.

"Fue un día muy duro. En la mañana me costó concentrarme básicamente por el cansancio, pero ya en la segunda parte anduve mejor, pero no como yo quería. Mañana (sábado) haré el mejor esfuerzo por acercarme a los tiempos para optar a la medalla de oro. No será fácil, pero lo intentaré", expresó De Gavardo.

El registro del corredor de Huelquén fue de 1h6'4''83 ocupando el lugar 43° en la categoría C1 para motos de entre 125 y 250cc. Su compañero Matías Moya llegó en la posición 37° con 1:05'03"78. El líder de la serie, el italiano Manolo Morettini, registró 56'14"27.

En el campeonato por Clubes Amateurs, el equipo Chile 1 Zanardo integrado por Matteo de Gavardo, Matías Moya y Gonzalo Guzmán, está en el puesto 61° con 15 horas 36 minutos 14 segundos 73 centésimas.

La última etapa se disputará este sábado 16 con la prueba de motocross, donde De Gavardo intentará acortar la distancia con los punteros para intentar alcanzar la presea dorada.