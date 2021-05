Ruy Barbosa avanzó un puesto en el campeonato estadounidense de moto enduro pese a correr enfermo

Pese al noveno lugar y a correr enfermo en la sexta fecha del campeonato estadounidense de moto enduro Grand National Cross Country (GNCC), el chileno Ruy Barbosa (Team Phoenix Racing Honda) avanzó un lugar en el ranking de la categoría XC2 para posicionarse en el séptimo casillero.

"Esto nunca me había pasado. Me picaba la nariz, los ojos los tenía lagrimosos, ardiendo, con picazón en todo el cuerpo -las manos, brazos, piernas y pies-. Me pasó que en la recta tenía que detenerme para rascarme la nariz. Era insoportable la picazón", explicó desde Estados Unidos.

Y agregó que: "La carrera fue mucho más al norte de donde estamos, a unos mil kilómetros de donde vivo (Salisbury, Charlotte, Carolina del Norte), donde las condiciones climáticas y ambientales son diferentes. Esta situación me dejó bastante frustrado porque estaba seguro de que podía estar entre los primeros. Ahora estoy buscando un centro médico para hacerme ver esta molesta alergia", comentó.