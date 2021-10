Tomás de Gavardo competirá en el torneo Nacional de Portugal

En la fecha más multitudinaria en cuanto a pilotos y público, competirá el chileno Tomás de Gavardo (Coliseo-Gold Connect-ZX Autos) en Portalegre, Portugal, correspondiente a la séptima y última del Campeonato Mundial FIM de Bajas 2021, inserta en el Nacional de Portugal de Bajas, donde el nacional está inscrito.

La Baja Portalegre 500 cierra la temporada del Mundial este fin de semana con 173 motociclistas en la 35° edición del evento que a partir de este viernes 29 se disputará con lluvia según los pronósticos del tiempo.

"Me gusta correr en esta competencia porque es muy exigente en todos los aspectos, más si va a llover. Pese a ellos, es la prueba donde más gente sale a la ruta. Acá esta prueba es una fiesta. Por no haber corrido antes el Mundial, no pude inscribirme en esa categoría, así que lo haré por el Nacional de Portugal, donde espero realizar una buena presentación como el años pasado", indicó Tomás de Gavardo.

El piloto terminó cuarto en la categoría Junior en 2020 en esa competencia, resultado que lo dejó bastante conforme. Así como el 2020, De Gavardo competirá bajo el alero de Mario Patrao, piloto experimentado que tiene su propio equipo y al cual pertenece el chileno.

Algunos de los pilotos a los cuales se enfrentará Tomás son el emiratí Mohammed Al Balooshi, el checo Martin Michek, el jordano Abdallah Abuaisheh y el ya conocido rival polaco Konrad Dabrowski, con quien se midió en el Rally Marrueco, ganando la mano el europeo.

Este jueves 28 los 173 piloto de motos efectuaron las verificaciones técnicas y administrativas y posteriormente reconocieron la Súper Especial 1 con 3.500 metros como Prólogo. Más tarde disputará la Especial 2 de 62 kilómetros. La tercera y cuarta etapa se desarrollarán este sábado 30 de octubre.