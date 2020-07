Bárbara Hernández no recibió permiso para volver a entrenar: "Esperaba ser considerada"

La destacada nadadora Bárbara Hernández no recibió el permiso único para deportistas para volver a los entrenamientos, pese a que sus competencias internacionales no han sido canceladas. En ese marco, la "Sirena de Hielo" conversó con Al Aire Libre PM, explicando que esperaba ser considerada por parte del Gobierno para tener este salvoconducto y que pese a ello, igual viajará a competir, porque está a punto de lograr un "hito" en el deporte nacional.

"Entiendo la situación que estamos viviendo a nivel país, soy realista con eso. Agradezco el esfuerzo para los deportistas olímpicos, pero yo esperaba ser considerada, el año pasado me nombraron mejor deportista en un deporte no olímpico, así que esperaba esa consideración, tengo carreras que no han sido suspendidas y que uno postula", explicó Hernández.

Su principal objetivo será en menos de dos meses, ya que tiene un cupo reservado para competir en la Vuelta de Manhattan, una maratón de 10 horas, con más de 45 kilómetros por recorrer en aguas abiertas.

"Con la Vuelta de Manhattan opto a la Triple Corona en el nado abierto, ya pasé el Canal de la Mancha, y nadé desde la isla Santa Catalina hasta Los Angeles. Son carreras que se disputan hace 100 años y sería la primera chilena en conseguirlo", señaló.

Sin embargo, el confinamiento en la pandemia ha modificado su rutina de ejercicios: "No he podido entrenar en piscina, estoy entrenando en seco con el dolor de mi alma. Estoy como un jurel enlatado, no tengo donde fluir".

Respecto a la posibilidad de entrenar en una piscina, Hernández reveló que hizo una carta "rogando" al Mindep para tener un permiso, y la ministra, Cecilia Pérez, le respondió que "están considerando el permiso para otros deportes".

Pese a esa problemática, Hernández fue enfática al señalar que todas formas viajará a Estados Unidos a hacer esa maratón: "Voy a marcar un hito, así que me voy a ir a nadar".

"Es entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre. Me estoy jugando la vida", subrayó.

Finalmente, explicó que el entrenamiento en piscina es vital, más allá de que su disciplina se realice en aguas abiertas

"Entrenar en la piscina igual me sirve para el nado en aguas abiertas, porque se practica la técnica, fuerza, velocidad, hay un rodaje y preparar el corazón para las 10 horas de carrera", aseveró.

Consignar que la "Sirena de Hielo" ya había logrado un hito a comienzos de año, cuando en febrero cruzó las frías aguas del Canal de Beagle, en el extremo austral de nuestro país.