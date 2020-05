Phelps se comparó con Michael Jordan: Era igual de imbécil con mis compañeros

El ex nadador reveló detalles de su personalidad durante los entrenamientos.

El multicampeón olímpico de natación Michael Phelps reconoció que durante su carrera fue tan "despiadado" como el ex jugador de baloncesto Michael Jordan, a propósito de las intimidades de la última etapa en la carrera del ídolo de Chicago Bulls que fueron reveladas por la serie de Netflix "The Last Dance".

El nacido en Baltimore señaló en diálogo con Yahoo Sports que todos sus compañeros lo consideraban un elemento negativo y que, de hecho, él mismo lo pensaba de esa forma.

"Para decirlo sin rodeos, todos dicen que yo era un imbécil. Pero comentaría lo mismo sobre mí", manifestó el ganador de 23 oros olímpicos.

"Era un imbécil cuando estaba entrenando, porque quería ayudar a todos a asegurarse de que tenían las mismas posibilidades que yo de ganar", explicó.

En la serie de Michael Jordan queda en evidencia que era muy exigente con sus compañeros e incluso "cruel".

"Todos estamos trabajando juntos como un equipo a pesar de que la natación es un deporte individual. Queremos lo mejor el uno para el otro, así que los desafiaré y me aseguraré de que se estresen", señaló Phelps sobre esta metodología.