Ignacio Casale pinchó un neumático y concluyó sexto en la segunda jornada del Rally Dakar

El piloto chileno Ignacio Casale y su tripulación concluyeron en un meritorio sexto lugar la etapa 1B del Rally Dakar 2022, pese a que sufrieron el pinchazo de un neumático y problemas con uno de los amortiguadores de la máquina.

La segunda jornada del evento contemplaba un recorrido en Ha'il (ciudad oasis en la región histórica del Néyed, al noroeste de Arabia Saudita), con 181 kilómetros de Enlace y 333 kilómetros de Especial.

Casale junto a su navegante Alvaro León y al mecánico checo Tomas Sikola, quedaron a 32'28''del primer lugar, que quedó en manos del piloto ruso del equipo Kamaz Master, Dmitry Sotnikov.

"A pesar del sexto lugar, no quedamos nada de contentos, fue bastante decepcionante y frustrante el día. Veníamos haciendo una gran carrera, estábamos en la cuarta ubicación e íbamos por más, cuando se nos pinchó un neumático y al cambiarlo nos dimos cuenta que habíamos roto la suspensión de la cabina, lo cual nos significó perder cerca de 15 minutos reparando y al mismo tiempo bajar considerablemente el ritmo y la velocidad para cuidar el camión", dijo Casale.

"No estamos muy contentos con el resultado obtenido, pero bueno, así es el Dakar, esto recién comienza y seguimos con todo. Lo importante es que marcamos todos los Way Points, no tuvimos problemas de navegación, y eso finalmente nos jugó a nuestro favor, por penalizaciones de otros competidores de la categoría", agregó.

Para su tercera incursión en Arabia Saudita, el Dakar continúa su exploración de diferentes territorios y ofrece un programa con una proporción aún mayor de arena en las especiales y un recorrido total de más de 8.000 kilómetros, dividido en 13 etapas (12 más el prólogo de largada).

El Dakar continúa su ruta, pero con importantes cambios, pues luego de la etapa de este domingo, correspondía que lunes y martes los pilotos afrontasen dos jornadas de Maratón (donde duermen todos en un campamento base y no pueden recibir asistencia de sus equipos), pero las fuertes lluvias que han caído desde el sábado en Ha'il y en toda la región norte de Arabia Saudita, inundaron el campamento de Al Artawiyah, donde habrían dormido los participantes.

Por esto, la organización convirtió la etapa 2 y 3 en jornadas normales, con asistencia al final de cada una de ellas, y además con un cambio en el recorrido en el segundo tramo de enlace, que en lugar de acabar en Al Artawiyah, lo hará en el vivac de Al Qaisumah.

Camiones:

1° (500) Dmitry Sotnikov / KAMAZ- MASTER / RUS / 04 horas 06' y 22''

2° (505) Eduard Nikolaev / KAMAZ-MASTER / RUS / +OO H 00' 31''

3° (501) AntonShibalov / KAMAZ - MASTER / RUS / +OO H 18' 56''

4° (509) Andrey Karginov /KAMAZ - MASTER / RUS / +OO H 19' 12''

5° (508) Ales Loprais /INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA / CZE / +OO H 24' 58''

6° (511) Ignacio Casale / Tatra Buggyra Racing / Chile / +OO H 32' 28''