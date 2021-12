José Ignacio Cornejo: El objetivo es ganar el Dakar

El piloto chileno José Ignacio Cornejo está a 24 horas de subirse al avión para volar desde su ciudad natal a Santiago, donde pasará la Navidad en un hotel y el sábado 25 partirá rumbo a Asia para llegar el domingo 26 a Jeddah (Arabia Saudita).

Cornejo es uno de los cuatro integrantes del Monster Energy Honda Team que tiene en sus filas al sanantonino Pablo Quintanilla, el estadounidense Ricky Brabec y al español Joan Barreda.

El piloto de 27 años regresa a la tierra de las mezquitas sagradas por tercera vez a sacarse el polvo que lo envolvió durante la décima etapa de la prueba en 2021 tras caer y abandonar por las lesiones sufridas.

En ese momento, lideraba la carrera a dos etapas del final. Superado ese mal momento con un fuerte trabajo de entrenamiento, competencias y preparación, llega a su séptimo Dakar que se disputará entre el 1 y 14 de enero.

"Estoy muy motivado. Hemos realizado un buen trabajo durante el año con competencias junto al equipo Honda, donde todos tenemos una actitud muy positiva. También he experimentado buenas sensaciones sobre la moto luego de un segundo semestre muy intenso en lo competitivo y en la preparación. Todos en Honda nos sentimos muy sólidos y con el objetivo de ganar el Dakar 2022", comentó el piloto que llevará el número 4 en su dorsal y en la máquina Honda CRF450 Rally.

Este es el cuarto año de Nacho Cornejo representando al equipo oficial Honda Racing Corporation (HRC), debutando en 2018 en el 10° lugar. En 2019 llegó 8°. En 2020 cruzó la meta 4° y en 2021, abandonó por una caída. Recuperado del accidente, el nortino vuelve con nuevos bríos a la arena del desierto saudí para trabajar desde el comienzo para optar al podio.

"Me siento muy bien de cara a mi séptimo Dakar. Mucho más maduro como piloto comparado con años anteriores. Durante las tres carreras donde participé en el año y tras los entrenamientos, me he sentido muy bien arriba de la moto y muy motivado", señaló.

"Para este Dakar las pretensiones son muy parecidas a las de este año. Personalmente, es mejorar mi último resultado e intentar de ir por el objetivo del equipo, que es ganar la carrera, considerando que los dos últimos años hemos sido los triunfadores. Para ello todos estamos preparados física y mentalmente", sostuvo.

La prueba de lasmotos contempla un total de 8.375 kilómetros que se dividirán en 12 etapas más un día de descanso, pero con la particularidad de una partida Protocolar (1A), que ordenará la salida para la Etapa 1B y desarrollándose la Etapa 2 como Maratón, es decir durante el tercer día de competencia, lo que será algo inédito en este tipo de formato.

En lo general, el Dakar 2022 tendrá un total de 578 vehículos, dentro de los cuales habrá 149 motos. El resto de las máquinas se desglosan en 21 Quads, 97 Autos, 58 Camiones, 44 Side by Side T3, 61 Side by Side T4, 128 Autos Clásicos y 20 Camiones Clásicos.