José Ignacio Cornejo: He cambiado la mentalidad para afrontar las carreras

El piloto chileno José Ignacio Cornejo analizó su gran participación en el Rally Dakar 2021, donde iba liderando la competencia en motos y debió abandonar por un accidente, y aseguró que la mentalidad ha sido clave en su evolución.

"Año a año aprendo muchas cosas, la puesta a punto de la moto y pequeños detalles que voy mejorando", comentó este martes durante una conferencia de prensa virtual sobre su evolución.

En esa misma línea, agregó que "lo que hace la gran diferencia es cambiar la mentalidad para afrontar las carreras, codearme con ex pilotos muy buenos te ayuda a darte cuenta que se puede estar peleando contra los mejores del mundo y ganarles".

Sobre abandonar el Dakar cuando iba líder por un accidente, expresó que "no es muy agradable, no había quedado fuera de ninguno por una caída. Este año el objetivo era alto, pelear por el podio".

"Si bien ahora fallamos y cometimos errores, creo que va a servir para volver más fuerte para los muchos años en lo que estoy planteando mi carrera. No quedé tan frustado porque sé que di lo mejor de mí y eso me deja tranquilo", precisó.

En relación a las medidas de seguridad en esta competición y el uso de Airbag considerando el accidente que sufrió, manifestó que "fue una buena medida, tuve varias caídas durante la carrera y en varias se me activó, pienso que estuvo muy bien. Creo que la mayoría de las reglas que se ha implementado son buenas".

Por último, sobre su situación contractual con la marca Honda, dijo que "termino en marzo de 2021, han mostrado interés en tenerme en el equipo y también hay otros interesados. De aquí a un mes yo creo que van a haber novedades".

