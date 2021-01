José Ignacio Cornejo llegó a Chile tras tener que abandonar el Dakar: Fue una semana agridulce

El piloto chileno José Ignacio Cornejo llegó a Chile tras tener que abandonar el Dakar por un duro accidente en la décima etapa. Al respecto, el competidor en motos señaló que "fue una semana agridulce" para él en Arabia Saudita.

Respecto al incidente que sufrió en el kilómetro 252 entre Neom y Al-Ula, el deportista nacional mencionó que: "Fue un error, una desconcentración de un segundo que me hizo golpear una piedra en el desierto que no vi. Le pegué con la rueda trasera. Me acuerdo de que volé sobre el manubrio y de ahí se me borró la película, hasta que me levanté varios minutos después muy adolorido. Como pude me subí a la moto, la hice andar y seguí en ruta hasta llegar a un primer control".

"En ese momento me conminan a visitar la carpa médica y ahí me indicaron que debía abandonar la carrera para ser trasladado a un hospital en helicóptero. Más tarde me llevaron en avión al hospital de Jeddah, donde me realizaron varios exámenes y escáner a la cabeza hasta ser dado de alta el viernes por la tarde", relató Cornejo.

Sobre su participación en la competencia, apuntó que: "Fue agridulce este Dakar porque mejoré con creces lo realizado el año pasado. Pese a la caída, fue un Dakar positivo porque lideré la carrera durante tres etapas consecutivas, algo que en la prueba no había sido común, ya que hubo mucho intercambio en la punta".