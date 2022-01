Problemas en la hoja de ruta causaron polémica en la segunda jornada del Rally Dakar

Una polémica jornada se vivió este domingo en el Rally Dakar, ya que un problema en la hoja de ruta (road book) retrasó a varios pilotos, que quedaron rezagados en busca de los primeros lugares.

Algunos perdieron horas, ya que en mapa indicaba un rumbo extraño en la ciudad de Hail, donde empezó y terminó la jornada, entre ellos los chilenos, como José Ignacio Cornejo, quien describió su frustración.

"Me costó entender cómo hicieron la hoja de ruta este año. Es un poco distinto al de ediciones anteriores. Hay zonas en que te dan un CAP (rumbo) y hay que seguirlo a través de un camino, pero en otros te dan el CAP, pero no hay que seguir el camino porque cambia mucho. Entonces no se entiende qué hay que hacer", expresó en palabras reproducidas por el medio Automundo.

Otro competidor muy molesto fue el español Carlos Sainz: "No hemos sido capaces, para mí y mucha gente no hemos entendido lo que ocurría. ¿Cuánta gente se ha perdido ahí? O somos muy tontos todos o, en fin... son muchos Dakar ya; estoy muy decepcionado. Si el Dakar quiere hacerlo así, y que el segundo día de carrera pase lo que ha pasado, es una pena", dijo tras perder dos horas.

Además, la organización del Dakar decidió cancelar la maratón, que se iba a dar tras la segunda y tercera etapa dando comienzo este lunes, debido a las intensas lluvias que han azotado Hail y gran parte del norte de Arabia Saudí.

"Debido a las inundaciones en el vivac de Al Artawiyah causadas por las fuertes tormentas y la lluvia, nos vemos obligados a trasladar el final de la etapa 2 al vivac de Al Qaisumah. No habrá vivac maratón", comunicó la organización.

🚨 No Marathon Bivouac tomorrow 🚨



The Special Section however will be the same and the vehicles will spend the night at the Al Qaisumah bivouac with their assistance.

This is why the Marathon Stage wasn't possible in Al Artawiyah... 👀#Dakar2022 pic.twitter.com/rWGVl9lbuI