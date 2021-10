José Ignacio Cornejo sufrió una caída y se alejó de los primeros lugares en el Rally de Marruecos

Una amarga jornada vivió este martes José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) en el Rally de Marruecos, al sufrir una dura caída cuando recién comenzaba la cuarta etapa, en el kilómetro 8 de los 367,43 de especiales.

En ese punto, el iquiqueño sufrió tuvo un accidente que lo dejó con una lesión en el pecho y costal, que le impidió competir por los primeros lugares, llegando 20° a la meta del día en Zagora.

"Al principio me sentí bastante confiado mientras repasábamos las pistas de los días anteriores. En el kilómetro 8 no vi un gran bache, entré fuerte y perdí el control, rodando por el piso y recibiendo un fuerte golpe en la zona del pecho. Me sentí un poco adolorido, pero seguí hasta el repostaje. En la segunda parte, cuando me enfríe, me estaba causando mucho dolor y tuve que ralentizar considerablemente las cosas. Pero llegué al final. Voy a intentar recuperarme para poder terminar el rally este miércoles", comentó Nacho Cornejo, quien por la mañana de este miércoles evaluará su condición.

Llegando al campamento de Zagora, el piloto fue sometido a una revisión médica, descartándose por el momento alguna fractura o daño mayor. El piloto fue declarado por los médicos lo suficientemente en forma para comenzar este miércoles la última etapa del Rally de Marruecos. Sin embargo, previo a partir, se le evaluará nuevamente.

El triunfo este martes fue para el australiano Daniel Sanders (Gas Gas) con 3 horas 50 minutos 24 segundos. Cornejo llegó 20° a 33 minutos 21 segundos. Líder de la clasificación general es el austriaco Matthias Walkner (KTM) con 14 horas 47 minutos 02 segundos. El nortino quedó décimo a 39'19", lejos del podio del certamen.

Por su parte, Pablo Quintanilla terminó tercero este martes y marcha segundo en la clasificación general.

El último día de competencia contará con una ruta acortada de 166 kilómetros de etapa especial en lugar de los 291 kilómetros originalmente programados, ya que la organización los decidió por problemas logísticos. La prueba se desarrollará en la misma área que se usó anteriormente en la etapa uno.

RESULTADOS ETAPA 4 / 546,30 KMS

1° (11) Daniel Sanders / AUS / GasGas / 3 horas 50 minutos 24 segundos

2° (52) Matthias Walkner / AUT / KTM / +00'36"

3° (7) Pablo Quintanilla / CHI / Honda / +02'55"

4° (4) Joan Barreda / ESP / Honda / +05'47"

5° (27) Joaquim Rodrigues / POR / Hero / +06'17"

20° (6) José Ignacio Cornejo / CHI / Honda / +13'46"

RESULTADOS GENERALES

1° (52) Matthias Walkner / AUT / KTM / 14 horas 47 minutos 02 segundos

2° (7) Pablo Quintanilla / CHI / Honda / +00'37"

3° (11) Daniel Sanders / AUS / GasGas / +05'46"

4° (4) Ricky Brabec / USA / Honda / +07'34"

5° (42) Adrien Van Beveren / FRA / Yamaha / +14'53"

10° (6) José Ignacio Cornejo / CHI / Honda / +39'19"