Pablo Quintanilla se vistió de héroe y ganó el Atacama Rally

El chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) se adjudicó la victoria de forma brillante durante la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country en el Atacama Rally, en tanto que el iquiqueño José Ignacio Cornejo triunfó en la categoría Junior.

Además, el británico San Sunderland (KTM) se llevó el título a su país como campeón por adelantado a falta de una fecha para el cierre del certamen.

Esta es la sexta victoria de Quintanilla en las diez versiones del Atacama Rally, pero es sin lugar a duda la más importante de todas luego de regresar después de ocho meses a la arena tras una doble fractura en el Dakar 2019 en enero pasado.

Al entrar en el último día con una estrecha ventaja de 54 segundos, Quintanilla sabía que tendría que hacer los últimos 184,59 kilómetros cronometrado desde la quinta posición y presionado, pero libre para abrirse camino a través de las dunas de arena del desierto de Atacama.

Quintanilla cruzó la meta con una ventaja de cerca de 1'39'', y de 3'56" en la general, suficiente para gritar de felicidad en el desierto después de la lesión que sufrió a principios de este año.

Junto con él gritó en el desierto el británico Sam Sunderland (KTM), quien con el segundo lugar detrás de su amigo Pablo, logró el título mundial de campeón por adelantado al sumar 103 puntos, contra 64 del compañero del chileno, el estadounidense Andrew Short (Husqvarna), quien arribó octavo en Copiapó.

Por otro lado, el iquiqueño José Ignacio Cornejo (Honda) cruzó silenciosamente la meta en el Puesto Uno en el Atacama Rally, quizás no contento con su clasificación en la general, pero si satisfecho de haber triunfado en la Categoría Junior seguido del argentino Luciano Benavides (KTM) y por el sudafricano Aaron Mare (Honda).

isputada la fecha de Atacama, encabeza el ranking Luciano Benavides con 97 puntos y segundo está Cornejo con 79. En Marruecos se disputarán otras 25 unidades.

En los Quads el triunfo fue para el antofagastino Giovanni Enrico (Yamaha), quien registró 21h3'14''. Lo escoltaron el polaco Rafal Sonik (Yamaha) a 38'53" y el también antofagastino Luis Barahona (Yamaha) a 2'23"09.

En la categoría Side by Side venció el viñamarino Gerardo Rosselot (Can Am) con 22 horas 23 minutos 49 segundos, seguido de Jaime Prohens (Polaris) a 1:18'09" y de Miguel Domínguez (Yamaha) a 209:40'10".