El piloto chileno José Ignacio Cornejo sale a buscar los primeros lugares en el Rally de Marruecos, certamen que comienza oficialmente este sábado en su competencia, pero que ya tuvo al nacional en el prólogo este viernes, obteniendo el 25° lugar, en 7.300 metros en la ciudad de Fez.

El iquiqueño se mostró cauto en el inicio de la prueba que constará de cinco etapas con un total de 2.603 kilómetros de trazado, de los cuales 1.875 serán de especiales por el desierto del Sahara que presentará muchas variables por huellas de piedras, rocas, dunas y un intenso calor.

"Finalizamos el Prólogo y la posición de salida es desde muy atrás. La idea fue no estar muy adelante porque hubiera significado abrir pista en la Etapa 1. Las diferencias son mínimas entre todos los pilotos y como recién empieza la prueba es importante centrarse en lo que nos queda por delante que es mucho. Sólo espero que no haya demasiado polvo. Intentaremos tener un buen día", indicó Cornejo quien arribó a la meta a 32 segundos del puntero, el austríaco Matthias Walkner.

El mejor piloto del Monster Energy Honda fue el argentino Kevin Benavides, segundo, que podrá escoger una buena posición de salida para afrontar la primera etapa del rally entre Fez y Erfoud. Joan Barreda, a cinco segundos del mejor tiempo, y Ricky Brabec, a ocho, también hicieron un buen crono, siendo sexto y octavo, respectivamente.

José Ignacio Cornejo buscó ser prudente en un tipo de terreno donde no está acostumbrado a pilotar, pero este sábado saldrá a buscar una mejor posición en una arena que conoce bien: "Intenté ir rápido pero las condiciones no se dieron por ser un piso resbaladizo y para no tener caídas o cometer errores, me fui con cuidado por seguridad. Las diferencia no son tan grandes así que saldré a realizar una buena etapa", concluyó Nacho Cornejo.

La primera etapa, que se disputará este sábado, tendrá dos partes cronometradas: una de 103 kilómetros de especial y otra de 225 kilómetros. El recorrido total será de 494 kilómetros.