Tomás de Gavardo sumó kilómetros para el Dakar 2023 en el Andalucía Rally

En la nueva versión del Andalucía Rally que se caracteriza por ser muy diferente a un rally cross country, al disputarse por caminos y senderos campestres, el chileno Tomás de Gavardo (Bas World KTM Racing Team) se ubicó en la undécima posición de la categoría R2 para pilotos privados, ganando la serie Mason Klein (KTM), quien es el líder del campeonato.

El vencedor de la etapa de 320 kilómetros tiene un total de 5 horas 3 minutos 39 segundos, seguido del eslovaco Toni Mulec (KTM) a 07'35" y del sudafricano Bradley Cox (KTM) a '07'58". Tomás de Gavardo se ubica a 47'10" del puntero.

"En un sector muy rápido tuve una caída fea donde me golpe la zona de la pera. Fue muy cerca de la lesión que me provoqué en Illapel hace casi tres meses, pero no fue nada grave. Me paré de inmediato y seguí en competencia. Lo importante es que la moto no tuvo avería. Luego de eso tuve un buen ritmo de carrera", comentó el piloto Junior.

De Gavardo toma parte en la categoría Junior, en la misma que está inscrito para el Rally Dakar 2023, significando esta prueba en Andalucía una buena puesta a punto física, técnica y de la moto del equipo holandés que lo está asistiendo.

Este viernes 21, el Andalucía Rally se efectuará en la Provincia de Málaga para explorar nuevos paisajes y afrontar un recorrido con un sabor diferente. La etapa constará de 258 kilómetros de especiales.