Estrellas del rugby salieron en apoyo de niño criticado por su aspecto físico

Alfie es un niño galés de 12 años que juega en el equipo de rugby de Oakdale y por estos días se ha vuelto viral por una fotografía que desató críticas y burlas por su aspecto físico, algo que motivó a referentes mundiales de este deporte a salir en su defensa.

Todo comenzó cuando el padre de Alfie publicó en redes sociales una fotografía de su hijo durante un encuentro en la que se podía ver la obesidad del niño.

"Tuve que borrar una publicación de Facebook porque un idiota comentó que mi niño estaba demasiado gordo para jugar con los menores de 12 años y que no estaba bien de salud", explicó progenitor del pequeño.

"Si la gente supiera lo duro que trabaja para ponerse en forma y lo baja que es su confianza... No te preocupes Alfie, siempre seré tu mayor fan", añadió.

Tras esto muchas las estrellas del rugby se volcaron en apoyto a Alfie, uno de ellos fue el ex capitán de los All Blacks Jérôme Kaino, además del fiyiano Nemani Nadolo.

Por su parte, el francés Matthieu Jalibert escribió: "Alfie, escuché decir durante toda mi juventud que era demasiado pequeño, demasiado delgado, demasiado delgado. Cuando leo la publicación de tu padre, me duele el corazón. Nunca pierdas la esperanza. Cree en tus sueños. Tu papá es tu fan número uno. Yo soy el segundo".

We are delighted that Alfie has accepted our invitation to come to the Final!! 🙌



Keep going, Alfie! We hope to see you playing in the Premiership one day 👊https://t.co/fP4fUif6l7